WHO støtter afholdelse af OL midt i en pandemi

OL i Tokyo skal demonstrere for resten af verden, hvad der kan lade sig gøre med de rette foranstaltninger under en pandemi.

- Japan har mod til at demonstrere for hele verden, at OL kan lade sig gøre. Verden har brug for de olympiske lege nu som en fejring af håbet, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han er i disse dage i Tokyo, hvor sommerens lege står til at begynde i denne uge.

Et stigende smittetal i Tokyo har dog kastet en skygge over begivenheden, og det betyder blandt andet, at OL vil blive afholdt uden tilskuere.

Japan besluttede i denne måned, at deltagerne skulle konkurrere for tomme tilskuerrækker for at minimere risikoen for smittespredning.

Ifølge WHO-chefen har enhver ved OL et ansvar for, at coronavirusset ikke spreder sig.

WHO har rådgivet de japanske arrangører og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) omkring sundhedsforanstaltninger ved legene, der blev udskudt sidste år til at blive afholdt fra 23. juli til 8. august.