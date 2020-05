Rytterne skal i årets Vuelta a Espana næsten udelukkende forbi spanske kyster og strækninger. Som på denne etape for en håndfuld år siden hvor ruten gik fra Comillas til Sotres-Cabrales i det nordlige Spanien. Det skyldes en række ændringer, der har gjort, at Vueltaen dropper både Holland og Portugal. (Arkivfoto)

Vueltaen dropper at rulle forbi Portugal og ændrer rute

Endnu en gang bliver der ændret på cykelløbet Vuelta a Espana.

Nu skal den spanske grand tour ikke længere forbi Portugal på to af etaperne i den tredje uge af løbet. Det drejer sig om etape 15 og 16.

Årsagen er coronapandemien, forklarer arrangørerne af Vueltaen lørdag på løbets hjemmeside.

Tidligere er starten i Holland blevet droppet. Og de tre første etaper i Holland er helt strøget og har dermed forkortet løbet.

Vueltaens startdato er også blevet udsat fra 14. august til 20. oktober grundet en cykelkalender, der er ændret markant som følge af coronakrisen og de mange udsatte løb.

At Vueltaen ikke skal køre i Portugal, ændrer dog ikke på, at feltet stadig skal gennemføre etaperne. Det bliver bare andre ruter på de to etaper.

Arrangørerne har allerede fået aftaler på plads med andre byer og vil annoncere planerne i de kommende uger, når ruterne er helt på plads.

15. etape skulle have været kørt fra Mos til Porto, mens 16. etape havde afgang fra Viseu og mål i Ciudad Rodrigo.

Det kan ikke længere lade sig gøre, har de lokale myndigheder i Portugal fastslået. Og derfor skal ruten laves om.

Som et resultat af de mange ændringer er der nu kun en enkelt etape, som bliver afviklet uden for Spaniens grænser. Det er 9. etape, som ender på det ikoniske bjerg Col du Tourmalet i Frankrig.

Arrangørerne oplyser, at man ikke forventer at skulle ændre yderligere på årets Vuelta-rute.