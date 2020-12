Vuelta-vinder genstarter skrantende karriere med dansk chef

Holdet oplyser i en pressemeddelelse, at det har skrevet kontrakt med italieneren Fabio Aru, der vandt den spanske grand tour i 2015 og to gange har været på podiet i Giro d'Italia.

Den danske sportsdirektør Lars Michaelsen får en tidligere Vuelta a España-vinder i truppen, når han i næste sæson skal forsøge at skaffe succes til cykelholdet Qhubeka Assos.

Generelt skal man dog nogle år tilbage for at finde den nu 30-årige Arus topresultater.

De seneste tre sæsoner har han været på kontrakt hos UAE, men vandt ikke et eneste løb i den tid. Nu skal han forsøge at genfinde sin tidligere form på det sydafrikanske hold.

- I de senere år har jeg ikke oplevet den succes, jeg havde håbet på, og jeg vil bruge dette nye skridt til at vende tilbage til de ting, der gav mig resultaterne, for jeg ved, jeg kan opnå en lignende succes igen, siger Aru.

Han er det sydafrikanske holds tiende tilgang før den nye sæson.

Den store udskiftning i truppen skyldes til dels, at holdet har været lukningstruet og først i november fik vished for, at det kan fortsætte på World Touren.

Blandt de nye navne finder man danske Emil Vinjebo, som officielt blev præsenteret onsdag.