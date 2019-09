Vuelta-dansker mærker fremskridt efter hårde måneder

Den 24-årige dansker offentliggjorde mandag under Vuelta a España en toårig kontraktforlængelse, men aftalen har været på plads i et stykke tid.

Selv om cv'et efter to år på højeste niveau fortsat mangler det lysende resultat, var cykelrytteren Niklas Eg aldrig i tvivl om, at karrieren skulle fortsætte hos storholdet Trek.

- Det har været dejligt endelig at kunne melde det ud. Det betyder, at jeg ikke får så mange spørgsmål om min fremtid, og det er rart at kunne sige, at der ikke er noget at stresse over.

- Trek har altid været min førsteprioritet, og jeg har ikke undersøgt andre muligheder. Jeg ville gerne blive hos Trek, og de ville også gerne fortsætte. Det var det, der lå i kortene, siger Niklas Eg.

Bjergrytteren fik debut på højeste niveau sidste år, men efter en god start gik udviklingen en smule i stå.

Mange ryttere har det svært i anden sæson som professionel. Efter den indledende eufori indfinder hverdagen sig, og fremskridtene kommer ikke så hurtigt, som man kunne forvente.

Sådan har det også været for Niklas Eg.

- På nogle fronter synes jeg, at det andet år har været hårdere end det første. Man forventer jo også selv, at når man har et år på bagen, så skal der til at ske en hel masse, siger Eg.

- Tingene tager tid. I år har det knebet lidt med resultaterne, men det hænger også sammen med, at jeg har haft et løbsprogram primært med store løb, hvor jeg som regel har været hjælperytter.

- Fysisk har jeg forbedret mig, men det har ikke kunnet ses på resultatlisterne, siger Niklas Eg.

Han har vist sig fint frem i Vuelta a España, hvor han som regel hænger længe på i bjergene.

Men tirsdagens hviledag er dog tiltrængt, fastslår han, efter 16 etaper hvor der ikke har været mange minutters ro.

- Der bliver altid kørt stærkt fra starten, og der er ikke tid til at køre og hyggesnakke, siger han.

Niklas Eg bor til daglig i Girona i et bofællesskab med blandt andre Casper Pedersen, som også er med i Vuelta-feltet. Men de to unge danskere har ikke vekslet mange ord på de spanske veje.

- Det er godt nok minimalt. Hvis der endelig har været flade kilometer, har feltet kørt fuld gas, og vi har ligget på en lang række, siger Niklas Eg.

Vuelta a España fortsætter onsdag med 219,6 kuperede kilometer til Guadalajara.