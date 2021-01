Vrede Marseille-fans stormer træningsanlæg - kamp udskudt

Kampen er blevet udsat til en endnu ukendt dato, efter at flere hundrede vrede tilhængere lørdag stormede Marseilles træningsanlæg.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Marseille-fansene er frustrerede over klubbens ledelse og den seneste tids dårlige resultater. Marseille har kun vundet en enkelt af sine seneste otte kampe i Ligue 1 - fem er blevet tabt.

Den store gruppe kastede ifølge AFP med røgbomber og fyrværkeri, da de brød ind på Marseilles træningsanlæg, La Commanderie, i havnebyen.

Politiet var til stede for at holde de arrige tilhængere stangen, men det eskalerede altså alligevel. 25 er angiveligt blevet anholdt, og syv politifolk skulle være kommet til skade.

Fredag sagde Marseille-træner Andre Villas-Boas, at han regner med at forlade den franske klub, når sæsonen slutter.

- Det her sted har brug for en udrensning. Jeg er ansvarlig for resultater, og lige nu er de forfærdelige, lød det fra portugiseren ifølge AFP.

Utilfredse fans har på det seneste afholdt demonstrationer i forbindelse med Marseilles hjemmekampe.