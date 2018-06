Vraget Wass: Urimeligt at stemple mig som illoyal

Sidste søndag var han en af de otte spillere i VM-bruttotruppen, der fik at vide, at de ikke skal med til Rusland.

Wass mener selv, at han fortsat lider under en sag fra efteråret 2016, hvor han meldte afbud til en landskamp på grund af en skade - blot for at spille klubkamp mod FC Barcelona få dage senere.

Men fejlen ligger primært hos DBU, siger Wass i et interview med BT.

Han anklager unionen for dårlig kommunikation i den sag, der kunne få midtbanespilleren til at fremstå som uinteresseret i landsholdet.

- Jeg meldte ikke fra til kampen på grund af en skade. Jeg meldte fra på grund af personlige årsager.

- Dem havde jeg fortalt til Åge (Hareide, red.) fire dage før kampen mod Barcelona, og det blev accepteret af Åge, der havde forståelse for det.

- Han spurgte mig, hvad vi skulle melde ud, og så blev vi enige om at melde en skade ud. Men så skriver DBU det ud allerede dagen før min kamp mod Barcelona, og så begynder hele balladen, og jeg bliver stemplet som illoyal af hele fodbolddanmark.

- Det vil jeg selvfølgelig ikke have på mig, for jeg har ikke været andet end loyal, og Åge vidste udmærket godt, at jeg skulle spille Barcelona-kampen, siger Wass til BT.

Spørgsmålet om hans loyalitet kom op igen tidligere på ugen, da Hareide skulle begrunde fravalget af de otte spillere fra bruttotruppen.

- Som jeg sagde til Daniel i går, har vi prioriteret loyaliteten fra de spillere, som har været med hele vejen, sagde landstræneren ved den lejlighed.

Det ordvalg falder ikke i god jord hos Wass, som føler, at han kommer til at fremstå som skurk.

- Jeg synes, at han går ud mellem linjerne og kalder mig illoyal. Det har jeg netop vist i denne sag, at jeg ikke har været. Folk skal ikke tro, at jeg godt vil spille for klubben, men ikke for landsholdet, siger Wass.

Sidste sommer kom diskussionen om Wass op til overfladen på ny, da han meldte fra til en testkamp mod Tyskland og den efterfølgende VM-kvalifikationskamp i Kasakhstan.

Det afbud begrunder han i dag med træthed efter en hård sæson og 54 klubkampe for Celta Vigo.

Wass fik sin landsholdsdebut for mere end syv år siden, men det er kun blevet til i alt 16 landskampe. Han optrådte senest i rødt og hvidt i en testkamp i Tjekkiet i november 2016.