Vraget FCM-målmand erkender: Det har været hårdt

Jesper Hansen, som vogtede buret i torsdagens 1-0-sejr over Sønderjyske i Sydbank Pokalen, erkender, at det har været svært for ham at være henvist til en reserverolle.

- Det har været hårdt at acceptere situationen, men jeg er nødt til at holde fokus på at være klar, siger Hansen.

- Når situationen er sådan, må jeg bare levere, være mentalt stærk og ikke være mærket af det, når jeg får chancen, og det føler jeg, at jeg gjorde i denne kamp.

FCM-træner Brian Priske har hele tiden fastholdt, at duellen mellem Hansen og Lössl er åben. Det har holdt moralen oppe for Hansen.

- Jeg betragter den stadig som åben, så længe det også kommunikeres ud. Jeg håber selvfølgelig, at jeg får flere chancer, men det er Priske, der bestemmer.

- Jeg har trænet sindssygt godt, siden jeg fik at vide, at jeg ikke skulle spille. Jeg føler, jeg har set skarp ud til træning, og jeg har ikke vist dårlig mentalitet.

Efter kampen mod Sønderjyske slog Brian Priske endnu en gang fast, at pladsen i målet stadig er en åben kamp mellem Lössl og Hansen.

- Målmandskampen er, som de øvrige ti pladser på holdet, fortsat helt åben. Jesper og Jonas kæmper om den plads, og Jonas har stået den sidste periode, hvor jeg havde brug for lidt tryghed, siger Priske.

- Jeg har hele tiden vidst, at Jesper har et højt niveau, og derfor var det også vigtigt at holde ham skarp, og det synes jeg, han viste i denne kamp.

En række transfervinduer i andre lande lukkede i marts, mens nogle fortsat er åbne, men et FCM-exit har ikke været aktuelt for Hansen.

Han erkender dog, at den nuværende situation som reserve formentlig kommer i vejen for hans drøm om en plads i den danske EM-trup til sommer.

- EM-drømmene har lidt et stort knæk. De gange, jeg har været med på landsholdet, har jeg været med, fordi jeg har spillet godt, men det er svært, når man ikke spiller, erkender Hansen.