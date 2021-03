Vraget FCM-målmand: Alt er revet væk under mig

I stedet for ham stod den tre år yngre Jonas Lössl, som blev hentet tilbage til FCM fra engelske Everton 1. februar efter at have været væk fra klubben siden 2014.

FCM tabte kampen 0-1, og efter kampen giver Jesper Hansen udtryk for, at han er alt andet end tilfreds med træner Brian Priskes beslutning om at vrage ham.

- Jeg vil være ærlig og sige, at det var hårdt for mig. Det kom som en overraskelse for mig, at jeg ikke skulle spille en fed kamp mod AGF.

- Derfor er jeg naturligvis skuffet over, at der kom sådan et skifte, som, jeg føler, kom ud af det blå.

- Jeg er uforstående over for det og uenig i beslutningen, og det ved Priske også godt. Det sagde jeg til ham, da jeg fik beskeden, siger den rutinerede keeper.

Vragede Jesper Hansen er også bejler til EM-truppen, og derfor ser han fravalget som et kæmpe slag i forhold til sine chancer for det.

- Min store drøm er at komme med landsholdet til en slutrunde, men lige nu føler jeg godt nok, at alt bare er revet væk under mig, og derfor er jeg både sur, ked af det og rasende, siger Hansen.

FCM-træneren erkender, at beslutningen ikke har været nem.

- Selvfølgelig var det hårdt at fortælle Jesper, at han ikke skulle spille, for han har gjort det fantastisk for os over en lang periode.

- Men i FCM har vi lige nu rigtig mange dygtige spillere, og i og med at vi har fået Jonas tilbage, så er der ekstra konkurrence på målmandsposten nu, siger han.

Han slår efterfølgende fast, at skiftet ikke er ensbetydende med, at Lössl også står mod FC København i Superligaen om en uge.

Det er også den besked, som Lössl har fået.

- Vi har ikke snakket om, hvem der skal spille de kommende kampe, og jeg forventer heller ikke noget, konstaterer Lössl.

Han er især glad for at få chancen, da han har en drøm om at spille sig i Danmarks EM-trup til sommer.

- Uafhængigt af FCM er det klart, at jeg søgte væk fra Everton for at få spilletid, fordi jeg gerne vil med til EM, siger Lössl.