Vraget EM-spiller er blevet Sveriges førstevalg

For to uger siden blev den 33-årige forsvarsspiller ellers vraget til Sveriges EM-trup, men siden hen har situationen ændret sig for Bengtsson.

En skade til Häckens Martin Olsson åbnede en bagdør ind i den svenske trup, og meget tyder på, at Bengtsson samtidig har overhalet Ludwig Augustinsson som den foretrukne venstreback.

- Jeg forsøger at holde mig i form og ser frem mod EM-kampene.

- Hvordan holdet ser ud, det må vi vente med at se. Det er ikke mig, der sætter holdet.

- Men det er klart, at det er federe at være her nu. Nu handler det bare om at forberede sig, og jeg er klar til, at det for alvor går i gang, siger Pierre Bengtsson.

Da Sverige forleden slog Finland 2-0 i en testkamp, startede han inde som venstreback. Det er samme vil være tilfældet, når svenskerne lørdag aften møder Armenien i en testkamp.

Chancerne for at starte på banen, når Sverige 14. juni indleder EM mod Spanien, er derfor blevet pænt store.

Den anden venstreback i Sveriges EM-trup, Ludwig Augustinsson, vurderes i øjeblikket til at være et stykke fra kampformen. Augustinsson har tidligere spillet i FCK.

Pierre Bengtsson var i foråret udlejet fra FCK til Vejle, men svenskerens plan er vende retur til FCK efter EM.

- Jeg har et år tilbage af kontrakten. Jeg ser mig selv blive. Jeg er ansat af FC København, og som det ser ud nu, så lader det til, at jeg spiller min kontrakt færdig, siger han.

Ud over Spanien er Sverige i gruppe med Polen og Slovakiet.