Vraget Bendtner undrer sig over bænkplads

Den danske angriber Nicklas Bendtner undrer sig over, at han søndag sad på bænken i hele kampen, da kriseramte Rosenborg hentede sæsonens første sejr i Eliteserien ved at vinde 1-0 hjemme over Sarpsborg.

- Jeg vil tro, at der findes en forklaring på, hvorfor jeg ikke spiller. Han (træneren, red.) har fortalt jer meget, men ikke fortalt mig noget. Jeg er uforstående over for situationen.

- Men jeg arbejder hårdt til træning, som I kan se. Det går godt, og jeg er klar, siger Bendtner i forbindelse med mandagens Rosenborg-træning.

Han understreger, at han er topmotiveret til at spille for Rosenborg, hvor han nu har været i mere end to år.

- Det er det eneste, der betyder noget, så længe jeg er her. Jeg håber på mere spilletid og på at have en anden rolle end nu, for den rolle, jeg har nu, er uholdbar, siger Bendtner.

Danskeren fik spilletid i sæsonens første fem ligakampe. Samlet står han dog kun noteret for 184 spilleminutter i Eliteserien i denne sæson.

Rosenborg-træner Eirik Horneland understreger, at Bendtner på sine bedste dage stadig er en unik spiller at råde over.

- Han kan ting med bolden som ingen andre i norsk fodbold. Formår vi at udnytte hans færdigheder, så bliver det rigtig godt, siger Horneland.

Træneren blev ansat i Rosenborg inden sæsonen. Han påpeger, at han aktuelt arbejder med at skabe en god kultur i klubben - uden dog at fortælle om det er årsagen til Bendtners bænkplads.

- Jeg er meget optaget af kulturen. Jeg er optaget af holdninger og værdier. Er der styr på det, står man godt rustet som fodboldhold, siger træneren.