Völler rystet over Wengers VM-plan: Det er en dum idé

Den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger, der nu er udviklingsdirektør i Fifa, præsenterede tidligere på ugen planen om at øge antallet af VM-slutrunder til det dobbelte.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er for tiden i gang med at undersøge muligheden for at afholde VM hvert andet år.

Tanken er blevet kritiseret fra flere sider, og nu får også Wenger på puklen for sin fremtrædende rolle.

Kritikken kommer fra den tidligere tyske fodboldstjerne Rudi Völler, der er sportsdirektør i Bayer Leverkusen.

- Alle, der elsker fodbold, kan kun være imod sådan en dum idé.

- Det er en skør idé fra Fifa og Arsène Wenger, som jeg ellers holder meget af, siger Rudi Völler til Bild am Sonntag om franskmanden, der frem til 2018 var manager for Arsenal i 22 år.

- Han er nu i en rolle, hvor man får på fornemmelsen, at han skal opfinde noget for at få opmærksomhed.

- Hvis han stadig var træner i dag, så ville han mene, at folk, der kom op med sådan en idé, var skøre, siger Völler.

Dansk Boldspil-Union (DBU) og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har allerede erklæret sig som modstander af et VM hvert andet år.

Rudi Völler savner dog en tydelig markering og afstandtagen fra Det Tyske Fodboldforbund inden for de kommende dage.

- Man skal sige, at det bliver uden os, siger Leverkusens sportsdirektør.

Rudi Völler glæder sig dog over, at Uefa-præsident Alexander Ceferin har slået fast, at Uefa vil boykotte et VM hvert andet år.

- Det vigtigste er, at Uefa står fast. Derfor er det her forbund så vigtigt. Uden Uefa kommer det ikke til at ske.

- Ceferin var også imod, da flere topklubber ønskede en Super League. Det ville ødelægge fodbolden. Det er det samme med den her VM-idé, mener tyskeren.

Som en del af Wengers plan om et VM hvert andet år, er tanken at tilpasse fodboldkalenderen, så spillerne skal rejse mindre og får en obligatorisk pause i løbet af året. Det er heller ikke meningen at øge antallet af kampe.