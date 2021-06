Voldsomme styrt skæmmer belgisk tourtriumf

I mål snakkede få om Merliers første touretapesejr. Den farlige rute var det store samtaleemne.

- Det må være organisationen (ASO, red.), der ønsker at have et farligt løb, når de vælger et indløb på sådanne veje.

- Jeg tror klart, man kunne finde bedre veje at køre på, men når man vælger sådan nogle veje, ønsker de, at det her skal ske, lød det fra en tydeligt frustreret Michael Mørkøv til TV2.

Han blev selv fanget bag tre af styrtene inden for etapens sidste 20 kilometer, og hverken den danske leadoutman eller hans sprinter Mark Cavendish sad derfor med i finalen.

Også den decimerede massespurt blev skæmmet af et voldsomt styrt, da forhåndsfavoritten Caleb Ewan ramte en andens hjul. Han røg ned og trak Peter Sagan med sig i faldet.

Hvor Sagan hurtigt kom op og trillede i mål, blev Ewan liggende på asfalten.

Han blev efterfølgende hentet i ambulance, og senere meddelte hans hold, Lotto Soudal, at australieren har brækket et kraveben og derfor er færdig i Touren.

Michael Mørkøv var slet ikke tilfreds med løbsarrangøren, men han forventer ikke, at rytternes egen organisation kommer til at kræve ændringer.

- Der er ikke nogen fagforening. I al den tid, jeg har kørt cykelløb, har vi prøvet at appellere og snakke om sikkerhed, og at vi ikke vil have motorcykler i feltet, siger den 36-årige Quick-Step-rytter.

- Det er en kamp, man bare må opgive, og så må man prøve at passe så godt på sig selv som muligt.

Hans landsmand Søren Kragh Andersen var ikke helt så vred som Mørkøv. Han mener, at rytterne og holdene også selv må kigge indad, siger han til TV2.

- Selvfølgelig er det farligt, men det er også os ryttere, der gør det farligt, siger han.

- Det er lidt vores egen skyld - også når sportsdirektørerne råber i radioen, at vi skal blive ved med at sidde foran.

En forslået Primoz Roglic tabte 1 minut og 21 sekunder til etapevinderen, mens hans rival og landsmand Tadej Pogacar slap med et tab på 26 sekunder.

For Alpecin-Fenix fortsatte tourfesten. Merlier snuppede karrierens største sejr, og Mathieu van der Poel beholdt den gule førertrøje.