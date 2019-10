Voldsom tackling sender NFL-spiller bevidstløs til jorden

Der udspillede sig et stort drama, da NFL-holdene Pittsburgh Steelers og Baltimore Ravens mødtes sent søndag aften dansk tid.

I tredje quarter nåede Pittsburghs quarterback Mason Rudolph lige akkurat at aflevere bolden, inden han blev tacklet af to Ravens-spillere.

Den ene, Earl Thomas, ramte ham forfra i nærheden af hovedet, og Rudolph faldt bevidstløs til jorden, mens hans holdkammerater og lægestaben kom ilende til.

Efter et øjeblik kom den uheldige Pittsburgh-spiller til sig selv igen og kunne efter lidt tid selv gå fra banen.

Han blev efterfølgende transporteret til hospitalet og har pådraget sig en hjernerystelse, siger holdets træner, Mike Tomlin, på Twitter.

På banen blev Rudolph erstattet af Delvin Hodges, der så den voldsomme tackling fra sidelinjen.

- Det første jeg tænkte på, var, om Mason var okay. Han er en af mine tætte venner på holdet.

- Man så mig stå helt stille på sidelinjen, og det var ikke fordi, jeg var nervøs over at skulle på banen. Jeg tænkte kun på, om Mason var okay, for han lå bare der og bevægede sig slet ikke. Det var hårdt at se på, siger han i en video på Twitter.

Ravens-spilleren Earl Thomas var efter kampen ked af at have forårsaget så stor skade på Rudolph.

- Jeg forsøgte ikke bevidst at skade ham. Jeg prøvede kun at få fat på bolden. Jeg er bekymret for ham. Jeg forsøger aldrig at skade nogen. I sidste ende har vi alle familier, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP efter kampen.

Ravens vandt kampen med 26-23.