Vittinghus håber coronapause kan forlænge karrieren

Med coronakrisen bratte opbremsning af al elitesport i Danmark har han fået endnu mere tid til at tænke over, hvad fremtiden skal bringe.

Det var han faktisk afklaret med i forvejen, men hans tanker om tidspunktet for et karrierestop har slået en solid kolbøtte fra coronakrisens start og til nu.

- I forhold til min alder var jeg egentlig mest bange for, om den her coronakrise var sådan noget, som kunne være med til at stoppe min karriere, afhængigt af hvor lang tid det kommer til at vare. Men efterfølgende har jeg også prøvet at vende den om til noget positivt, siger han.

- Jeg ser det faktisk mere som en mulighed for, at det kan være med til at forlænge min karriere. Nu har jeg fået og får en god lang periode, hvor jeg kan få fuldstændig styr på kroppen, få genopladet batterierne og få et pusterum i vores familieliv, som er blevet mindre stresset i en lang periode.

- Så forhåbentlig kan det tilføje ekstra motivation og lyst til at fortsætte lidt længere i den anden ende.

Hvor mange andre har oplevet den pludselige frarøvelse af træningsmuligheder som mentalt hård, formåede han hurtigt at bringe de positive aspekter af pausen i spil.

I et hjemmekonstrueret træningscenter i hjemmet kan han næsten vedligeholde og optimere det fysiske maksimalt. Til gengæld kan han godt få en smule længere til topniveauet end de yngre konkurrenter, når hallerne igen åbner på et tidspunkt.

- Jeg tror måske, det bliver en lille smule sværere for mig at finde tilbage til det samme spillemæssige niveau. Men det er rent gætværk, siger han.

Den hårdeste mentale udfordring for ham er uvisheden om, hvornår der igen skal spilles badminton. Ingen kender enden på coronakrisen i de respektive verdensdele og lande, så ingen spillere ved, hvad de specifikt træner frem imod.

Og når dagligdagen vender tilbage, har spillerne været væk fra banen så længe, at tiden på halgulvet bliver i kraftigt reduceret udgave i forhold til normalen.

- Den sportslige ledelse i Badminton Danmark har allerede informeret os om, at når vi starter op igen, så bliver det noget med, at det i hvert fald i den første uge kun bliver træningssessioner af en times varighed på banen.

- Vi er jo vant til træningssessioner a to timer og nogle gange to gange i hallen, forklarer Vittinghus.

Men det er helt afgørende for at komme godt i gang igen.

- Ellers er risikoen for skader simpelthen alt for stor. Specielt også når vi kommer tilbage som en flok sultne hunde, der bare gerne vil træne hårdt og køre på. Der bliver det en opgave at holde os lidt tilbage faktisk.

Foreløbig har han fundet sig nogenlunde til rette i coronadagligdagen, og med et udstyrssponsorat til 2023 og en klubkontrakt i yderligere et år har han nogenlunde ro på privatøkonomien.

Det er ikke uvæsentligt i forhold til at fortsætte en karriere, hvor sponsorer, som måske fattes penge efter coronakrisen, udgør størstedelen af ens løn.