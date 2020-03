Virusregnestykke ændrer i stillingen i norsk håndbold

Coronavirus afbrød 12. marts alt håndboldaktivitet i Norge, inden alle holdene havde spillet lige mange kampe, og sæsonen bliver ikke færdigspillet.

Det Norske Håndboldforbund (NHF) er nu nået frem til, hvordan sæsonen i stedet skal afsluttes.

Det får konsekvenser i den næstbedste kvindelige række, hvor Volda Håndballklubb, der ligger på tredjepladsen og dermed til oprykning til ligaen, må vige pladsen for holdet, der ligger nummer fire, Rælingen.

Det sker, fordi Volda nåede at spille 21 kampe, inden sæsonen blev afbrudt, mens Rælingen kun nåede 20 kampe. NHF har valgt at dele antal point med antal kampe, og det ændrer i tabellen, da Volda kun havde et enkelt point mere.

Den løsning er man ikke tilfreds med i Volda, der nu kan se frem til en sæson mere i 1. division.

- Jeg har bedt om at få hele begrundelsen, så vi kan se nærmere på den. Vi mener, at beslutningen er taget på et forkert grundlag, siger formand i klubben Norodd Dyrhovden til TV2 Norge.

- Der er flere måder at håndtere det på, og vi ved, at det har været vanskeligt. Men vi er ikke enige i, at det her er løsningen, siger han.

I NHF forstår man godt utilfredsheden.

- Vi har prøvet at finde et princip, der er retfærdigt for alle. Volda var en problemstilling, som vi har brugt meget lang tid på.

- Vi mener, at det har var det bedste alternativ, når vi skulle finde en løsning, der skulle gælde på alle niveauer, siger organisationschef i forbundet Stig Quille til TV2 Norge.

Også i Danmark er sæsonen afbrudt og afblæst for alle rækker på nær ligaerne og 1. division.

Tirsdag mødes Divisionsforeningen Håndbold med klubberne for at finde ud af, hvornår og om sæsonen skal genoptages eller eventuelt afblæses for de to bedste rækker.