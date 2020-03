Virusmistanke sender to Magnussen-kolleger i isolation

To ansatte på Kevin Magnussens Formel 1-team, Haas, er gået i frivillig isolation i Melbourne, da de har følt sig syge efter at være ankommet til den australske storby.

- To medarbejdere havde nogle symptomer, så de sørgede for at blive tjekket og har sat sig i selvisolation, mens de afventer resultaterne, lyder det.

Også et medlem af McLaren-holdet er blevet isoleret på sit hotelværelse få dage før Australiens Grand Prix, der åbner Formel 1-sæsonen.

Frygt for spredning af coronavirusset har ført til enten aflysning og udsættelse af en lang række sportsarrangementer. Andre begivenheder bliver afviklet uden tilskuere.

I Melbourne har man dog ikke tænkt sig at afvige fra programmet. Mandag sagde direktøren for Australiens Grand Prix, Andrew Westacott, at der ikke var nogen risiko for, at arrangementet ville blive aflyst eller udsat.

Ifølge arrangørerne besøgte omkring 300.000 mennesker sidste år Albert Park-banen i Melbourne i forbindelse med Formel 1-ugen.