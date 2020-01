Virusfrygt får AaB til at droppe testkamp mod Wuhan-klub

Frygt for at blive smittet med coronavirus får AaB til at aflyse testkamp mod kinesisk klub.

Superligaklubben AaB skal alligevel ikke møde Wuhan Zall FC fra Kinas bedste række i en testkamp.

Oprindeligt skulle de have mødtes på tirsdag under superligaklubbens træningslejr i det sydlige Spanien, men frygt for at blive smittet med coronavirus har fået AaB til at droppe testkampen.

Det siger administrerende direktør Thomas Bælum til AaB's hjemmeside.

- Vi er bevidste om, at risikoen for smitte måske er mikroskopisk, og at der stadig er meget, man ikke ved om virusset, men i samråd er ledelse, trænerstab og sundhedssektor blevet enige om ikke at løbe nogen som helst risiko for spillere, trænere og ledere.

- Det er selvfølgelig ærgerligt for os, hvis vi ikke finder en anden modstander på træningslejren, men i det store billede er situationen jo allermest ulykkelig for Wuhan-klubben og deres landsmænd, siger Thomas Bælum.

Det frygtede coronavirus menes at stamme fra et dyremarked i netop Wuhan. Frem til onsdag har mindst 136 mennesker mistet livet i Kina som følge af coronavirusset.

Ifølge eksperter tyder alt på, at virusset har smittet fra dyr til mennesker, og at smitten kan føres videre fra menneske til menneske.