Virusekspert blåstempler tilskuere til Super Bowl

Til trods for coronapandemien er USA's ledende infektionsekspert, Anthony Fauci, tryg ved at lukke de planlagte 22.000 tilskuere ind til finalekampen mellem Kansas City Chiefs og Tampa Bay Buccaneers.

Det svarer til en fjerdedel af kapaciteten på det store finalestadion i Tampa, Florida.

- Så længe der bliver båret ansigtsmasker og holdt fysisk afstand - det er hele pointen.

- Man kan ikke have, at folk sidder tæt på grund af situationen. Men anvender man masker og begrænser kapaciteten, så mener jeg, at det virker fornuftigt, da det er en udendørsbegivenhed, hvilket gør en stor forskel, siger Anthony Fauci til New York Press Club.

Mere end 26,5 millioner amerikanere har været smittet med coronavirus i USA. Godt 447.000 amerikanere er foreløbig afgået ved døden med coronavirus, siden pandemien startede sidste år.

Flere kampe i NFL er blevet afviklet med et begrænset antal tilskuere, men ifølge ligaens egne registreringer har det ikke forårsaget smitteudbrud i det amerikanske samfund.

Super Bowl spilles søndag 7. februar. Kampen mellem Kansas City Chiefs og Tampa Bay Buccaneers går i gang klokken 00.30 natten til mandag 8. februar dansk tid.