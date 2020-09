Virusbekymringer får French Open-mester til at melde afbud

Bekymringer vedrørende coronavirus og dårlige træningsbetingelser gør, at den forsvarende French Open-mester Ashleigh Barty ikke stiller op til grand slam-turneringen, som begynder 27. september i Paris.

Det oplyser den australske tennisstjerne og verdensetter i et Instagram-opslag.

- Det har været en svær beslutning at tage, men desværre kommer jeg ikke til at konkurrere i Europa dette år. Sidste års French Open er den mest specielle turnering i min karriere, så det er ikke en beslutning, jeg har taget let på, skriver hun.

Barty har også meldt afbud til US Open, som i disse dage spilles på Flushing Meadows-anlægget i New York uden hverken tilskuere eller den sædvanlige medietilstedeværelse.

I USA har der været stort mandefald inden turneringen på grund af coronavirus.

Sammen med Barty stillede blandt andre kvindernes nummer to, Simona Halep, og herrernes nummer to, Rafael Nadal, ikke op.

Barty oplyser, at der er "to grunde" til, at hun heller ikke vil være at finde i lodtrækningen i Frankrig.

- Den første er, at der stadig er sundhedsrisici på grund af covid-19, skriver hun på Instagram.

- Den anden er min forberedelse, som ikke have været ideel, da min træner ikke har kunnet træne med mig på grund af lukninger af grænser mellem delstater i Australien.