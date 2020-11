Virus og træthed plager Italien før topbrag

Den vikarierende landstræner, Alberico Evani, havde lørdag aften mistet overblikket over, hvem han stille med.

- For at være ærlig, så har jeg ikke længere tal på, hvor mange spillere der må sidde ude, men dette hold bliver kun stærkere i modgang, lyder det fra Alberico Evani.

Det er coronavirus, træthed og skader, der plager den italienske trup frem mod hjemmekampen mod Polen.

Den normale assistent vikarierer selv for landstræner Roberto Mancini, der er i isolation efter en positiv coronatest i sidste uge.

Angriberen Ciro Immobile kan heller ikke deltage i kampen mod Polen, da en coronatest ikke har givet noget klart svar.

Forsvarsspilleren Leonardo Bonucci har udelukket sin egen deltagelse i kampen på grund et problem med låret, mens midtbanespilleren Roberto Gagliardini og angriberen Andrea Belotti også er slidte.

- Vi må finde ud af, hvem der er i stand til at spille, uden at det indebærer en risiko. De 11 spillere, der er i den bedste tilstand, vil spille. Vi kan ikke risikere en udskiftning efter få minutter, siger Alberico Evani.

Med to spillerunder tilbage i gruppe 1 i Nations Leagues øverste lag er italienerne tvunget til at få et resultat mod Polen, hvis holdet skal nå frem til turneringens finalestævne.

Polen topper gruppen med syv point foran Italien med seks point. Holland er også i spil til førstepladsen med fem point. Bosnien har to point på gruppens sidsteplads.

Kampen mellem Italien og Polen spilles søndag klokken 20.45. På samme tidspunkt tager Holland imod Bosnien.