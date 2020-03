Virus får McLaren til at trække sig fra Formel 1-løb

McLaren trækker sig fra søndagens Formel 1-grandprix i Melbourne, efter at en medarbejder er testet positiv for coronavirus.

Den ramte medarbejder blev testet og blev isoleret fra resten af holdet, så snart vedkommende viste symptomer og kommer nu i behandling hos de lokale sundhedsmyndigheder, skriver McLaren.

Holdet stiller i denne sæson med Lando Norris og Carlos Sainz Jr. som faste kørere.

Mindst otte medarbejdere på forskellige Formel 1-hold er blevet testet for coronavirus i de seneste dage. Fire af dem er fra Kevin Magnussens Haas-team.

Grandprixet i Melbourne er sæsonens første og har været omgivet af heftig debat i de seneste dage.

Torsdag gik den seksdobbelte verdensmester Lewis Hamilton kraftigt i rette med arrangørerne, der i hans øjne ikke har taget coronaproblemet alvorligt nok.

- Det ser ud til, at resten af verden reagerer, og det er måske endda en smule sent. Men vi har set, at (USA's præsident) Trump lukker grænserne mod Europa, og at NBA ligger stille, men Formel 1 fortsætter alligevel.

- Det er bekymrende for folk her, tror jeg. Det er et ret stort cirkus, der kommer forbi, og det er helt sikkert bekymrende for mig, siger Lewis Hamilton.

Kevin Magnussen er mere diplomatisk og vælger at følge sit holds anvisninger.

- Hvis teamet siger, jeg kan køre, så kører jeg. Jeg tager mine forholdsregler og har godt styr på min hygiejne. Det samme gør holdet.

- Jeg stoler på, at GPDA (Formel 1-kørernes forening, red.) gør det rigtige, siger Kevin Magnussen.

Kørerne skal på banen i Melbourne første gang fredag, hvor der venter to træninger. Lørdag er der kvalifikation, mens selve grandprixet køres søndag.