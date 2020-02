Virus får Kina til at flytte hjemmebane 9000 kilometer

På papiret er der tale om hjemmebane, men det kinesiske fodboldlandshold for kvinder er meget langt hjemmefra, når de i næste måned skal forsøge at tage det sidste skridt mod OL i Tokyo.

Modstanderen i to afgørende playoffkampe i Sydkorea, men Kina bliver handicappet af, at frygten for coronavirus gør det umuligt at spille på kinesisk jord.