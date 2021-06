Vingegaards sadelhøjde sikrer ham plads som Roglic-skygge

Her bliver Jonas Vingegaard en vigtig hjælperytter i bjergene for sloveneren.

Men Vingegaard kan blive en ekstra vigtig hjælper, hvis Roglic får mekaniske problemer på en etape.

- Vi kalder mig jo Primoz' skygge inde i bussen, fortæller den danske tourdebutant.

- Jeg skal egentlig bare køre efter ham, for jeg har stort set samme højde på sadlen som ham, og hvis han får problemer, så skal jeg give min cykel til ham.

Vingegaard slår fast, at han ingen problemer har med at skulle stå uden cykel pludselig på en etape. For han er helt afklaret med det job, han er sat til at udføre.

- Min opgave er at hjælpe ham i alle tre uger. Vi er her for klassementet, slår han fast, lyder det fra den 24-årige bjergrytter.

Han er stolt over allerede at stå til verdens største cykelløb, med tanke på at han først i 2019 blev hentet af Jumbo-Visma direkte fra kontinentalniveau, som er tredjehøjeste niveau.

Den unge dansker kan godt mærke, at der er mere opmærksomhed, selv om han også prøvede at køre Vuelta a España sidste år.

- Det er lidt større. Det vil jeg gerne indrømme. Der er lidt flere mennesker til indskrivningen, end der er til alle andre cykelløb, lyder det fra Jonas Vingegaard.