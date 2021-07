Vingegaards banemand forventer høj pris for Tour-kup

Cofidis-kaptajnen slap nemlig med i det udbrud, der kom til at præge etapen, og selv om det kneb med at følge med til sidst, vandt han alligevel mere end fem minutter i forhold til favoritterne.

Dermed avancerer han fra niende- til andenpladsen i klassementet og skubber danske Jonas Vingegaard ned som nummer fire.

Men Martin er indstillet på, at han snart kommer til at tabe tid som følge af lørdagens strabadser. Formentlig allerede på søndagens bjergetape, hvor feltet skal op i 2400 meters højde.

- Jeg har brugt mange kræfter. Jeg var tømt til sidst, og jeg tror, at jeg taber tid i morgen (søndag, red.). Men forhåbentlig kan jeg begrænse tabet, og så kommer der heldigvis en hviledag derefter, siger Guillaume Martin.

Han sluttede som nummer 11 på etapen, hvor han kom i mål næsten halvandet minut efter Mollema.

Men førsteprioriteten var også at køre sig frem i klassementet, forklarer han.

- Det var en flad afslutning, og det er altid meget taktisk. Samtidig havde jeg helt ærligt ikke supergode ben og gjorde mig derfor ingen illusioner om sejren. Jeg ville bare køre til målstregen så hurtigt som muligt.

- Jeg havde kørt ruten under træning, så jeg vidste nøjagtigt, hvor jeg skulle angribe, og at det var et godt sted for et udbrud. Det var en fordel for mig, siger Guillaume Martin.

Han er på andenpladsen 4 minutter og 4 sekunder efter førende Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard er nummer fire yderligere 1 minut og 28 sekunder efter.