Vingegaard vil måle sig mod de bedste på enkeltstart

Men den 24-årige dansker drømmer selv om at køre efter klassementet i grand tours i fremtiden. Onsdagens enkeltstart bliver et led i at finde ud af, hvor langt han er fra at kunne det.

Den danske tourdebutant Jonas Vingegaard har ét arbejde at gøre i årets Tour de France. Han skal passe på kaptajn Primoz Roglic og hjælpe sloveneren, alt det han kan.

- Jeg tænker egentlig at køre fuld gas på enkeltstarten bare for min egen skyld i forhold til at kigge på fremtiden, siger Jumbo-Visma-danskeren.

De 27,2 kilometers kamp mod uret skal være med til at give Vingegaard en fornemmelse af, hvor godt han mestrer den særlige disciplin, når det foregår på det absolut højeste niveau.

- Hvis man skal køre stærkt i en grand tour, så skal man også køre stærkt på enkeltstarterne, så derfor vil jeg gerne prøve at give den et skud og se, hvor god jeg egentlig er til at køre enkeltstart i Tour de France, siger han.

- Så det er egentlig for træningens skyld, jeg kommer til at køre fuld gas.

Med tanke på, at han led et tidstab mandag for at hjælpe sin styrtede kaptajn, Roglic, ligger Vingegaard også stadig pænt til i klassementet.

Han er på 23.-pladsen kun 1 minut og 47 sekunder efter førende Mathieu van der Poel. Det er kun 12 sekunder efter kaptajnen.

Med en god præstation onsdag er der udmærkede muligheder for, at han kan køre sig længere frem i klassementet. Og på den måde holde sig til, hvis Roglic' skader fra styrtet viser sig at bremse hans jagt på den samlede sejr.

Dog er der intet ændret i forhold til Jumbo-Vismas strategi for Touren.

- Han har ikke brækket noget, og vi fortsætter med at have ham som kaptajn, slår danskeren fast.