Vingegaard slår Asgreen og overrasker sig selv

Han tilbagelagde de 27,2 kilometer i tiden 32 minutter og 28 sekunder, hvilket rakte til en øjeblikkelig andenplads bag europamesteren Stefan Küng.

Det var knap ti sekunder hurtigere end den danske mester Asgreen, som kørte i mål på en midlertidig tredjeplads kort efter.

- Jeg overraskede nok lidt mig selv også, men formen er god, så det er dejligt, lyder det fra Vingegaard, inden Kasper Asgreen stikker hovedet ind og afbryder:

- Det overrasker ikke mig, afbryder den danske mester med et stort smil kortvarigt foran de fremstrakte mikrofoner.

Vingaard kan mærke, at han er godt kørende, og den 24-årige dansker havde lyst til at give den hele armen for at træne sine evner i disciplinen.

- Det giver helt sikkert selvtillid. Egentlig håbede jeg jo bare at gøre det godt for ligesom at øve mig på enkeltstarterne, for jeg vil gerne gøre det godt i det samlede klassement i fremtiden, lyder det fra den unge Jumbo-Visma-dansker.

- Det går da meget godt indtil videre, synes jeg, tilføjer han med klassisk jysk underdrivelse.

Han understreger dog endnu en gang, at han er med i Tour de France for at hjælpe kaptajn Primoz Roglic.

Sloveneren, der blev nummer to i sidste års udgave af Touren, har været plaget af uheld i den første uge af Tour de France.

Hans kørsel på onsdagens enkeltstart rakte til en fjerdeplads, da han kørte i mål.