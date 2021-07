Vingegaard sætter Pogacar i direkte duel i Wout van Aert-sejr

Vingegaard kørte som den første i årets Tour fra Pogacar. Det skete op ad den sidste af to opstigninger på Mont Ventoux.

Også de andre klassementfavoritter blev sat af Vingegaard, der indledte Touren som hjælperytter for den nu udgåede Tour-favorit Primoz Roglic.

Richard Carapaz (Ineos) og Rigoberto Urán (EF) kom op til Pogacar inden nedkørslen fra Mont Ventoux, og sammen kunne trioen indhente Vingegaard lige inden målstregen.

Mens trioen arbejdede sammen, kørte Vingegaard det meste af nedkørslen alene.

Det gjorde Wout van Aert også, men belgieren, som sad i udbrud det meste af etapen, havde et solidt forspring og kunne køre alene over målstregen.

Vingegaard sluttede etapen som nummer syv. Han var 1 minut og 38 sekunder efter sin sejrende holdkammerat og kom i mål sammen med Pogacar, Carapaz og Uran.

I den samlede stilling avancerede Vingegaard en enkelt plads, så han nu er nummer tre. Der er fem minutter og 32 sekunder op til Pogacar og den gule førertrøje.

Danske Søren Kragh Andersen (DSM) var i problemer dagen lang og kæmpede for at nå inden for tidsgrænsen. Det lykkedes med sølle tre sekunder.

Mark Cavendish (Quick-Step), som søndag lige nøjagtig klarede sig inden for tidsgrænsen, klarede den sammen med sin danske hjælper, Michael Mørkøv, en tand bedre tirsdag. Sammen med Mads Pedersen (Trek) kom de i mål syv minutter før tidsgrænsen.

Etapen begyndte hektisk. Først efter pointspurten 40 kilometer inde på ruten slap feltet kontrollen, og et par grupper slap væk.

I den ene sad den meget aktive verdensmester Julian Alaphilippe (Quick-Step) og i en anden kæmpede Wout van Aert hårdt.

Sidstnævnte var interessant med danske navne, for det virkede umiddelbart lidt satset af Vingegaards hold at sende Wout van Aert i udbrud, for på det tidspunkt var mandskabet reduceret til fem ryttere.

Tony Martin udgik nemlig efter et grimt styrt ned i en grøft og måtte dermed for sjette gang i sine 13 Tour de France-deltagelser sige farvel til løbet før tid.

Tidligere i løbet måtte Jumbo-Visma sige farvel til sin kaptajn og sidste års nummer to, Primoz Roglic. Derfor er Vingegaard nu holdets håb i klassementet.

Jakob Fuglsang (Astana) forsøgte at komme med i et udbrud. Men det lykkedes ikke for danskeren.

Fuglsang sad derefter med hos klassementfavoritterne, men blev hægtet af, da rytterne kørte op ad Mont Ventoux for anden gang.

Og her satte Vingegaard altså et interessant stød ind på Pogacar, som hidtil har været urørlig i årets Tour.