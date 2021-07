Vingegaard overtager Tourens andenplads i Pogacar-triumf

Den 24-årige dansker kørte sig onsdag på 17. etape op på den samlede andenplads efter sidste års vinder, sloveneren Tadej Pogacar (UAE), der ser ud til at gentage sejren på søndag i Paris.

Overraskelsen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) bliver ved med at imponere i sit første Tour de France.

På en hård og barsk afslutning tog Pogacar etapesejren, men Vingegaard fulgte lige efter og blev toer på etapen, mens Richard Carapaz (Ineos) blev nummer tre.

Trioen indtager samme position i klassementet, der meget vel kan være det samme på søndag, når Touren slutter.

Manden i den gule trøje, Pogacar, kom med første udspil og forsøgte at sætte alle konkurrenterne på plads op mod målstregen på toppen af Col du Portet.

Med otte kilometer til toppen angreb sloveneren, og kun en lille håndfuld ryttere var i stand til at følge med. Den ene var Vingegaard - og den anden Richard Carapaz.

Rigoberto Urán (EF), der før etapen lå nummer to i klassementet, måtte hurtigt give slip, og colombianeren er nu nede på den samlede fjerdeplads - mere end halvandet minut efter Vingegaard.

Pogacar forsøgte flere gange op ad den stejle stigning at accelerere, men det lykkedes på intet tidspunkt at ryste Vingegaard, der konstant sad i slovenerens hjul. Flere gange var danskeren oppe og tage føringen.

Richard Carapaz lå næsten konstant bag de to andre, og det var svært at vurdere, om det var af taktiske årsager eller udmattelse.

Det viste sig, at ecuadorianeren havde noget at skyde med, og med 1,4 kilometer til målstregen satte han et angreb ind. Pogacar fulgte efter, mens Vingegaard kortvarigt blev sat.

Med 200 meter tilbage havde danskeren fået lukket hullet, og derfor kunne han trille over målstregen lige bag Pogacar som toer på etapen.

Etapen startede på den klassiske bastilledagsmanér med først et fransk soloudbrud fra Pierre Rolland (B & B) og siden med et større udbrud, hvor fire ud af de seks udbrydere var fra Tourens værtsland.

Seksmandsgruppen nåede at opbygge et forspring på over otte minutter ned til feltet, hvor aktiviteten var lav, og meget af tempoet var overladt til Pogacars påpasselige UAE Emirates-hold.

Derfor slap udbryderne først over den første af tre stigninger. På den anden, Col de Val Louron-Azet, som også var i kategori 1, tyndede det ud i frontgruppen, og Anthony Perez (Cofidis) smed de andre af med omkring 35 kilometer til mål.

På toppen af den anden stigning var han fire minutter foran feltet og havde Dorian Godon (AG2R) lige efter sig med en nedkørsel, inden en afsluttende stigning på 16 kilometer op til målet på Col du Portet.

Det var her, at etapen blev afgjort, og Pogacar fik understreget sin suverænitet med en ung dansker lige i baghjulet.