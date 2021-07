Vingegaard kan få nøglerolle: Han lærer meget hurtigt

I stedet blev han hængende fremme i feltet og kom i mål med favoritterne, og han er nu på 11.-pladsen i klassementet, mens Roglic er langt bagud.

Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maassen fortæller til TV2, at man undervejs på fredagens etape besluttede at lade Roglic klare sig uden sin danske hjælper.

- Jonas gjorde det godt. Han styrtede, men det så ikke så slemt ud. Han havde det godt, og vi besluttede, at han ikke skulle vente på Primoz, siger Frans Maassen.

Jumbo-Visma har nu reelt to kort tilbage i kampen om podieplaceringerne. Wout van Aert er på andenpladsen med 30 sekunder op til Mathieu van der Poel i den gule trøje, og han er mere end tre minutter foran den nu altoverskyggende favorit, Tadej Pogacar.

Wout van Aert beviste sidste år, at han på gode dage har stor styrke i de høje bjerge, men han har ingen ambitioner om at forsøge at tage en samlet sejr efter Primoz Roglic' kollaps.

- Jeg er slet ikke klar, siger Wout van Aert.

Til Jumbo-Vismas hjemmeside siger Frans Maassen, at Roglic definitivt er ude af klassementet, selv om det piner ham at erkende det. Det kan åbne døren for Vingegaard.

Om holdet nu satser på, at Jonas Vingegaard klatrer sig mod en podieplacering, eller om han skal satse på etapesejre, vil sportsdirektøren dog endnu ikke afsløre.

- Vi må se i aften (fredag, red.) og snakke med resten af holdet - så lægger vi en ny plan.

- Jonas er her for at lære, men han lærer meget hurtigt. Han kørte en fantastisk enkeltstart, og jeg håber, han har samme styrke i bjergene, siger Frans Maassen til TV2.

Jonas Vingegaard overraskede de fleste, da han kørte ind på en tredjeplads på enkeltstarten på 5. etape - foran den danske mester Kasper Asgreen.

Primoz Roglic' nedtur fredag skyldes et styrt på 3. etape. Han viste fine takter på enkeltstarten og holdt sig inde i klassementet, men chancerne for en samlet Tour-sejr er nu minimale.

Jonas Vingegaard var ikke til at træffe i målområdet efter 7. etape.