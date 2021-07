Vingegaard får fri rolle: Ville hellere hjælpe Roglic

Fra at være hjælper for kaptajnen Primoz Roglic på Jumbo-Visma-holdet har han nu fået en fri rolle, efter at sloveneren er gledet langt ned i klassementet.

Men Vingegaards nye rolle er ikke hans foretrukne.

- Jeg kom ind til Touren som hjælperytter for Roglic og havde nok også foretrukket at køre igennem som hjælper for ham. Jeg er her egentlig for at lære, men nu kommer der en chance, og så må jeg prøve at tage den, siger han før starten på 8. etape.

Den 24-årige dansker ligger nummer 11 i klassementet og er næstbedst placerede rytter fra holdet i klassementet efter Wout van Aert.

- Vi holder hovedet højt. Selvfølgelig er det ærgerligt, at Primoz tabte fire minutter og er ude af klassementet nu.

- Men vi vil gøre vores bedste hver dag, og så må vi se, hvad det kan blive til, siger danskeren.

2021-sæsonen har været Vingegaards helt store gennembrud på den internationale scene.

Det var slet ikke planen, at den klatrestærke vestjyde skulle have været med til Tour de France, men da Tom Dumoulin valgte at tage en pause, kom Vingegaard i betragtning.

Vingegaard står noteret for fire sejre i år. Han vandt blandt andet det italienske etapeløb Coppi e Bartali samlet og en etape i UAE Tour.

Nu skal han pludselig forholde sig til klassementet i Tour de France.

- Jeg havde egentlig godt tænkt, at det kunne blive en mulighed, at alle journalister kunne spørge, om det var en mulighed at holde mig inde i klassementet.

- Det er sådan set fint nok. Alle gør deres arbejde, og det er forståeligt nok med den sæson, jeg har haft, at man begynder at stille spørgsmålstegn ved det.

Planen for 8. etape er simpel:

- Jeg skal bare kæmpe det bedste, jeg kan, siger han.