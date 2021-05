Vinder af stort hestevæddeløb tester positiv for doping

Medina Spirits træner, Bob Baffert, afviser at have dopet hesten.

- Jeg var totalt chokeret, da jeg fik nyheden. Jeg prøver stadig at forstå det. Jeg er den mest undersøgte træner. Det sidste, jeg vil gøre, er noget, der kan sætte den bedste sport på spil.

- Det her skulle ikke være sket. Der er et problem et sted. Det kom ikke fra os. Det er så uretfærdigt over for hesten. Jeg føler mig ikke flov - jeg føler mig uretfærdigt behandlet, siger Bob Baffert.

Nu skal den såkaldte B-prøve tjekkes, og hvis den prøve også er positiv, mister Medina Spirit sin sejr ved Kentucky Derby.

Hesten Mandaloun, som kom ind på andenpladsen, står til at overtage sejren. Det meddeler arrangøren Churchill Downs.

- Hvis man ikke lever op til reglerne og medicinprotokollerne, sætter man hestenes og jockeyernes sikkerhed på spil, og man sætter vores sports integritet og Kentucky Derby og alle dets deltageres ry på spil.

- Churchill Downs vil ikke tolerere det, lyder det fra arrangøren.

Bob Baffert har løbende været i søgelyset, fordi hans heste har fejlet i fem dopingtest på lidt mere end et år. Han har med sine heste tidligere vundet Kentucky Derby seks gange.

Kentucky Derby har hvert år mere end 150.000 tilskuere. I år blev løbet afviklet 1. maj med et reduceret antal tilskuere. Godt 50.000 fik lov at komme ind.

Der var tre millioner dollar i præmiepuljen.