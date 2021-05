Villarreal snupper Europa League-trofæ i vildt drama

Europa League-titlen er Villarreals første større trofæ i klubbens historie, men til gengæld er det cheftræner Unai Emerys fjerde triumf alene i Europa League.

Han har tre gange tidligere vundet turneringen med Sevilla.

Ud over et trofæ til skabet sikrer Villarreal sig også adgang til næste sæsons gruppespil i Champions League.

Det var klubben som nummer syv i La Liga ellers ikke kvalificeret til, og dermed stiller Spanien med fem hold i den fineste klubturnering efter sommerferien.

De små 10.000 tilskuere på Stadion Miejski i polske Gdansk var vidner til et meget intenst opgør, men kun i glimt en sprudlende affære.

Manchester United var klart mest på bolden i første halvleg, men offensiven med profiler som Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Mason Greenwood døjede med kreativiteten over for en disciplineret spansk modstander.

Og efter en halv time lynede Villarreal i stedet efter en dødbold.

Midtbanespilleren Dani Parejo slog et frispark i feltet, hvor den 29-årige målræv Gerard Moreno havde timet sit løb perfekt og sparkede spanierne på 1-0.

Manchester United stillede op med sin forsvarsgeneral Harry Maguire på bænken, og kort inde i anden halvleg måtte forsvarskollegerne på banen kaste sig ned i flere Villarreal-afslutninger for at forhindre 2-0 i en klumpspilssituation.

Englænderne appellerede kort efter forgæves for et straffespark, og det var, som om det for alvor tændte op under holdet.

I hvert fald fulgte en stærk periode, hvor angrebsveteranen Edinson Cavani efter 55 minutter var vågen tæt under mål og udlignede til 1-1, efter Villarreal ikke fik clearet bolden efter et hjørnespark.

Derudover havde United flere andre mindre og mellemstore muligheder, og den solide spanske defensiv fra de første 45 minutter slog flere sprækker - dog uden at krakelere yderligere.

Villarreal brugte alle sine fem udskiftninger i den ordinære spilletid og klubbens spillere så mest friske ud i den forlængede spilletid, inden United-manager Ole Gunnar Solskjær efter 100 minutter skiftede ud for første gang.

Udover et VAR-gennemsyn for et potentielt Villarreal-straffespark var det dog småt med højdepunkter i den forlængede spilletid.

Derfor blev det afgjort fra straffesparkspletten, hvor der for det meste blev scoret sikkert, inden det endte med et stort drama med keepere i hovedrollerne.