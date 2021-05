Villarreal-profil: Europa League har været et eventyr

Villarreal har for første gang i klubbens historie hjemført et større trofæ til sit pokalskab efter en vild straffesparkskonkurrence mod Manchester United i onsdagens Europa League-finale.

- Straffesparkskonkurrencer er et lotteri, og vi vandt det. Turneringen har været et eventyr. Det er specielt at slå Manchester United i finalen. Vi skal fejre det, for det er enormt stort for klubben, siger Coquelin til engelske BT Sport.

Også cheftræner Unai Emery, der tidligere har vundet tre Europa League-trofæer med Sevilla, var følelsesladet efter triumfen.

- Jeg er meget glad. De her spillere har arbejdet hårdt gennem hele sæsonen. Jeg synes, vi fortjente at vinde, siger Emery.

Villarreal har været suveræn i Europa League i denne sæson med 12 sejre og to uafgjorte op til finaletriumfen, mens det har knebet lidt mere i La Liga.

Her blev Villarreal nummer syv og skulle egentlig have deltaget i den nyoprettede Conference League, men med sejren i Europa League følger også en ekstra bonus.

Villarreal deltager nemlig i næste sæsons Champions League-gruppespil.

- Vi kvalificerede os ikke til Champions League gennem ligaen, så at gøre det via Europa League er specielt. Og derudover fik vi også klubbens første trofæ. Det er fantastisk, siger Coquelin.

Også Unai Emery ser frem til at deltage på allerøverste niveau i næste sæson.

- Klubben har tidligere spillet i Champions League, og vi kommer til at nyde det. Jeg vil gerne vinde Europa League, men jeg vil også rigtig gerne spille i Champions League, siger Unai Emery.

Francis Coquelin slutter af med at anerkende onsdagens finalemodstander.

-Det var en hård kamp for os. Manchester pressede os meget. Vi skulle grave dybt.