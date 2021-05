Villarreal henter trofæ i historisk triumf

Den blev så lang, at de to målmænd skulle sparke. Geronimo Rulli scorede for Villarreal på straffesparkskonkurrencens forsøg nummer 21, inden David de Gea misbrugte kampens allersidste afslutning - og så brød Villarreal-jublen ud i lys lue.

- En straffesparkskonkurrence er et lotteri, og vi formåede at vinde, sagde en lykkelig Francis Coquelin efter opgøret til den britiske tv-kanal BT Sport.

Europa League-titlen er Villarreals første større trofæ i klubbens historie.

- Det er et eventyr. At slå Manchester United i finalen er noget helt specielt, siger Coquelin.

Intensiteten steg løbende i kampen, men ingen af de to hold formåede at afgøre det i åbent spil.

Det ændrede dog ikke på glæden hos franske Coquelin, at det blev afgjort fra pletten.

- Det føles virkelig godt. Det har været en hård turnering, og vi vidste, det ville blive svært mod et virkelig godt hold som Manchester United.

- De lagde et hårdt pres på os, så vi skulle grave dybt, siger Coquelin.

Cheftræner Unai Emery har tidligere vundet Europa League med Sevilla tre gange.

- Jeg er meget glad. De her spillere har arbejdet hårdt gennem hele sæsonen. Jeg synes, vi fortjente at vinde, siger Emery.

Sejren i Europa League-finalen giver Villarreal en billet til Champions Leagues gruppespil i næste sæson, og det var en gevinst for Emery.

- Klubben har tidligere spillet i Champions League, og vi kommer til at nyde det. Jeg vil gerne vinde Europa League, men jeg vil også rigtig gerne spille i Champions League, siger Unai Emery.

I Manchester United-lejren var stemningen anderledes tungsindig.

- Der er stille i omklædningsrummet. Det er et skuffet omklædningsrum. Sådan er fodbold - nogle gange bliver det afgjort med ét spark.

- Vi må lære af det. Vi skal smage på den her følelse og sørge for, at vi ikke smager den igen, sagde manager Ole Gunnar Solskjær efter opgøret.

En af klubbens største profiler, Marcus Rashford, var skuffet over nederlaget, men forsøgte ligesom sin manager at se fremad.

- Vi kommer tilbage med endnu større vilje i næste sæson. Folk siger meget om Manchester United, men for mig at se har vi alt, hvad der skal til for at konkurrere på øverste niveau, siger angriberen.