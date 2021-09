Vilde Magnus Cort laver hattrick i Vueltaen

Magnus Cort (EF) kørte først over stregen på 19. etape af Vuelta a España. Det er hans tredje etapesejr i årets løb.

Det var tredje gang i år, at Cort kom først over målstregen i den spanske rundtur. Samtidig står han nu noteret for syv etapesejre i grand tour-løb i karrieren - seks i Vueltaen og en i Tour de France.

Cort vandt tidligere i årets løb både 6. og 12. etape.

Et jagtende felt kom i mål 18 sekunder efter Cort, og dermed var der ingen forskydninger i toppen af klassementet efter dagens kuperede etape på 191 kilometer fra Tapia til Monforte de Lemos.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) har stadig 2 minutter og 30 sekunder til Enric Mas (Movistar) og yderligere 23 sekunder til Miguel Ángel López (Movistar) før løbets sidste to etaper.

Sammen med 22 andre kom Cort og Kron af sted i et tidligt udbrud, men flere faldt løbende fra, da feltet ikke havde tænkt sig at lade det køre væk uden kamp.

Med omkring 100 kilometer til mål var hullet til feltet oppe på næsten tre minutter, men mere blev det heller ikke til i løbet af dagen.

Kron forsøgte sig en overgang med et angreb og fik selskab, men gruppen blev forholdsvist hurtigt kørt ind igen.

Med 40 kilometer til målstregen røg forspringet under et minut, og frontgruppen blev splittet op i flere mindre grupper.

Kron og Cort fik begge etableret sig i den forreste gruppe med i alt syv ryttere, der forsøgte at holde et aggressivt felt med DSM og BikeExchange i front på afstand.

På et tidspunkt var forspringet reduceret til under 20 sekunder, men Cort, Kron og de andre udbrydere kæmpede hårdt for sagen, og godt hjulpet af holdkammeraten Lawson Craddock kørte Cort endnu en triumf hjem.

Rytterne skal lørdag over fem stigninger i løbet af de 202 kilometer fra Sanxenxo til Mos. Søndag afsluttes løbet med en 34 kilometer lang enkeltstart.