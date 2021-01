Vild VM-debut smadrede Mathias Gidsels nattesøvn

- Det var lidt svært at sove, og der var mange beskeder fra venner og familie, der lige skulle svares på. Jeg har ikke sovet særligt meget, men jeg er jo ung.

- Min familie var selvfølgelig oppe at køre, og det var jeg jo også selv. Der var noget adrenalin, der lige skulle falde til ro, siger Mathias Gidsel.

Selv om kampen mod Bahrain blot var hans fjerde i landsholdstrøjen, virkede GOG-backen fuldstændig upåvirket af VM-pres og forventninger, da dommerne fløjtede opgøret i gang.

Men sådan følte han det ikke selv. Der var en god portion flyvske sommerfugle, som baskede rundt i maven.

- Jeg var nervøs inden kampen. Det er kæmpestort for mig at stå til et verdensmesterskab.

- Jeg fik heldigvis en flyvende start med et par "nemme" mål. Da først, jeg kom ind i kampen, gik nervøsiteten hurtigt over, siger Mathias Gidsel.

Nu gælder det om at holde niveauet i de kommende kampe, samtidig med at han lærer at håndtere det klassiske VM-problem med en konstant smadret døgnrytme.

Det danske hold spiller som sædvanligt først sine kampe om aftenen. Og denne gang er det endnu senere end normalt på grund af tidsforskellen mellem Egypten og Danmark.

Kampene i den europæiske "primetime" klokken 20.30 begynder således først klokken 21.30 lokal tid i Kairo, og det gør det ekstra svært at få søvn nok.

- Det handler om at finde sine otte-ni timer et eller andet sted. Derfor skal jeg nok sove et par timer til middag, og så går jeg også lidt tidligere i seng end normalt, siger Mathias Gidsel.