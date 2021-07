Viktor Fischer vraget: Niveauet er der ikke lige nu

- Han er fravalgt på grund af sit niveau. Han har ikke leveret det, hverken vi eller han har håbet på. Derfor tog jeg en snak med ham lørdag, hvor jeg fortalte ham, at han ikke skulle være med.

FC Københavns Viktor Fischer var til søndagens opgør mod Silkeborg IF helt ude af kamptruppen, og det er der en meget simpel forklaring på, siger Jess Thorup.

Viktor Fischer har ellers tidligere været en stor profil i FC København, men Jess Thorup fortæller, at det ikke bør komme som en overraskelse, at Viktor Fischer nu er fravalgt.

- Dem, der har fulgt med, har jo set, at William Bøving, Pep Biel og Mohamed Daramy har spillet langt mere i opstarten, end Viktor Fischer har gjort.

- Så det kommer jo ikke som den store overraskelse. Niveauet er der bare ikke lige nu.

Jess Thorup fortæller, at Viktor Fischer naturligvis blev skuffet, da han modtog beskeden.

- Der er jo ingen, der bliver glade, når de får at vide, at de ikke skal være en del af truppen, og jeg tror, at han er en af dem.

FCK-træneren håber på at se en trodsreaktion fra Viktor Fischer, der nu skal kæmpe for at komme tilbage på holdkortet.

- Det er jo ikke første gang i fodboldhistorien, at der er en, som er sat af. Når man er sat af, kan man enten vælge at give op eller træne lidt ekstra. Det sidste tror jeg, bliver løsningen for Viktor Fischer.

Midt i et transfervindue kan man få den tanke, at Viktor Fischer skulle være på vej væk. Jess Thorup sætter dog en tyk streg under, at det ikke er tilfældet.

- Nej, det er han ikke.

Om Viktor Fischer er at finde i truppen til FCK's næste kamp, kan man se, når holdet på torsdag skal møde Torpedo Zhodino. Kampen spilles på neutral bane i russiske Kazan på grund af EU-sanktioner mod Hviderusland.