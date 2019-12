Viktor Fischer scorer to sjældne mål og sænker Brøndby

Søndag eftermiddag blev han dobbelt målscorer, da FCK lidt heldigt vandt københavnerderbyet med 2-1 over Brøndby, for gæsterne havde flest store chancer.

Fischer havde ikke scoret i Superligaen siden 22. april, men han kom på måltavlen i det 28. minut, da han udlignede Kamil Wilczeks tidlige føringsmål. På kanten til tillægstiden blev han matchvinder til øredøvende jubel med målet til 2-1.

Med sejren holder FCK snor i FC Midtjylland i toppen af rækken, mens Brøndby sætter tredjepladsen på spil efter to nederlag i træk.

På de stort set udsolgte tribuner var der tryk på længe før kampstart, og undervejs i hele opgøret bidrog fansene til en intens atmosfære og en stemning i international topklasse.

Allerede efter 50 sekunder smittede omgivelserne også af på banen, da Jakob Kehlet måtte afbryde kampen på grund af lav sigtbarhed som følge af fyrværkeriaffyring.

Et øjeblik efter at kampen blev genoptaget, tog gæsterne føringen. Kamil Wilczek fik et indlæg fra Simon Hedlund, og helt fri scorede Superligaens topscorer for 16. gang i sæsonen.

FCK kom bedre med, men midt i første halvleg burde Wilczek være blevet dobbelt målscorer. Efter en hjørnesparkskombination var polakken atter fri ved bageste stolpe, men han var uvant uskarp og headede forbi et tomt mål.

Afbrænderen blev dyr, for da Brøndbys forsvar lavede en stor brøler kort efter, kunne FCK udligne.

Anthony Jung og Sigurd Rosted løb ind i hinanden, så Dame N'Doye kunne stjæle bolden. Han afleverede på tværs til Viktor Fischer, der med en intelligent inderside sendte bolden fladt i mål via stolpen.

Ud over selv at have sat FCK i gang, måtte Brøndby-spillerne ærgre sig endnu mere over, at holdet ikke var foran ved pausen.

Efter 39 minutter sendte Wilczek et perfekt indlæg hen til Dominik Kaiser, men helt fri med målmand Karl-Johan Johnsson brændte tyskeren, mens keeperen fik hyldestsange på tribunen for sin flotte redning.

Brøndby var uden sin karantæneramte cheftræner, Niels Frederiksen. Hvad assistentduoen Martin Retov og Jesper Sørensen havde sagt i pausen, er uvist, men det virkede næppe efter hensigten.

FCK-spillerne virkede mere sultne i starten af anden halvleg, og der var ingen tegn på europæiske tømmermænd efter torsdagens kamp i Schweiz.

Brøndby havde svært ved at holde i bolden i særlig mange sekunder ad gangen og satsede primært på kontraangreb i første halvdel af anden halvleg.

I slutfasen rørte begge hold på sig og jagtede sejren. FCK havde gode forsøg ved Dame N'Doye og Rasmus Falk, mens Brøndbys chancer i den anden ende var endnu større.

Kamil Wilczek, Simon Hedlund og Simon Tibbling tabte dog duellerne med Johnsson i FCK-målet, og prisen blev betalt i den anden ende.

På kanten til tillægstiden blev Viktor Fischer spillet fri. Han tog sig god tid, før han tordnede bolden i det korte målhjørne.