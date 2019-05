Viktor Fischer: Vi har simpelthen været for gode

- Man knytter jo et bånd til spillere, til klubben og til organisationen, og det kan man godt blive berørt af. Jeg er virkelig stolt over, at vi kunne komme så hurtigt tilbage fra sidste sæson, som ikke var god.

FC Københavns Viktor Fischer var rørt over søndagens DM-guld og kalder mesterskabet resultatet af lang tids hårdt arbejde.

- Vi troede på det hele tiden, og hvis jeg skal rose os, synes jeg, det er godt gået, at vi kan leve op til at love at vinde mesterskaber, siger Fischer.

FCK indledte forårets mesterskabsspil med at vinde med et enkelt mål over Esbjerg, OB og Brøndby.

- Det gav os noget selvtillid, og så bankede vi FC Midtjylland. Efter den sejr troede jeg ikke, FCM kunne hente os igen. Der vidste vi, at nu kørte vi videre på den klinge. Og det har vi gjort lige siden.

- Vi havde jo regnet med, at vi skulle spille om det til sidste spilledag. Men der har vi simpelthen været for gode, mener Fischer.

Angriberen Jonas Wind kunne fejre mesterskabet med sin far, Per Wind, som er ansat som en slags holdleder i FCK.

- Han var lidt rørt. Vi fik lavet et interview på banen, hvor han græd en smule. Det var stort og rørende, at jeg kunne dele det med min far.

- Det er fuldstændig sindssygt. Det er stort og rørende og alt muligt andet. Det er ubeskriveligt.

- Jeg har drømt om det, og det, at jeg selv fik lov til at være med til det, er større, end jeg havde turdet håbe på, siger unge Wind.

Den 20-årige angriber har ikke travlt med at komme videre i karrieren.

- Det giver noget ekstra, at man ikke bare har været breddespiller. Jeg har haft indflydelse på det, og det gør det bare endnu større.

- Vi vil gerne ud og spille Champions League. Det er den helt store drøm for mange af os, siger Wind.

Han forsøger at give en forklaring på DM-guldet efter en skuffende sidste sæson, der blot gav en fjerdeplads.

- Der er kommet nogle gode spillere til klubben. Robert Skov er svær at komme udenom, og Dame N'Doye har betydet rigtig meget. Og så er vi nogle unge spillere, som er kommet op og har gjort det godt.

- Vi har haft stor kvalitet over hele linjen, og det er helt fortjent, at vi vandt mesterskabet, mener Wind.