Viktor Fischer: Tåbeligt at påstå at jeg har medansvar

- Det er ikke mit bord at vurdere, om dommen er rigtig eller straffen rimelig, men det et komplet tåbeligt at påstå, at jeg har et medansvar for de homofobiske tilråb.

FC København-spilleren Viktor Fischer føler, at han bliver tildelt et medansvar i homofobisagen, og det er han uforstående overfor.

- De har været der til kampe tidligere og var der igen i løbet af kampen i Odense.

- Jeg synes, at det er katastrofalt, at man negligerer problemet ved at skrive det her ind i dommen, lyder det fra Fischer i en skriftlig kommentar.

I dommen fra Fodbolden Disciplinærinstans var en af bemærkningerne rettet mod Fischer.

Her stod det, at FC København-spilleren Viktor Fischer på en uhensigtsmæssig måde kunne have medvirket til at eskalere homofobi-sagens omfang.

Det bryder Fischer sig ikke om.

- Jeg begriber ganske ikke, at man bruger tiden på at pege mig ud som medskyldig i stedet for at adressere problemet, som er så alvorligt for så mange. Det tyder på, at man ikke har forstået, hvad det handler om.

- Jeg er ikke et offer i den her sag, men jeg er heller ikke den skyldige. Jeg har påpeget problemet er der, og at vi skal gøre noget ved det, jeg har ikke startet det, lyder det fra Fischer.

Hos FCK er der fuld opbakning til Fischer, som ifølge klubben bringer en vigtig debat frem.

- I forhold til disciplinærinstansens bemærkninger omkring Viktors medskyldighed i tilråbene er de i bedste fald ikke gennemtænkt.

- De her tilråb har været der til tidligere kampe og var der i løbet af kampen i søndags - begge dele bekræftet fra flere sider.

- Vi mener absolut ikke, at Viktor bærer ansvaret for noget i den her sag, ud over at bringe en vigtig debat frem og stille sig forrest i den. Det har han vores fulde opbakning til, siger kommunikationschef Jes Mortensen.