Viktor Fischer: FCK skal ose af at være de bedste igen

Den tidligere Mainz-, Middlesbrough og Ajax-spiller fornemmer, at de nye FCK-holdkammerater ikke har samme selvtillid som tidligere.

- Jeg har jo ikke været her før. Men den fornemmelse, jeg har haft de seneste par år, har været, at det var et hold, som osede af at være det bedste.

- Det skal vi have tilbage igen. For vi har på mange måder det, der skal til for at være det, siger Fischer.

Han har forståelse for, at holdet skal bygges mentalt op igen.

- Selvtilliden lider et knæk, når man har gået igennem sådan et efterår.

- Det kommer til at spille igen, for vi har rigtig gode spillere på dette hold. Det er ekstra hårdt, når det lige er Brøndby, man skal se tage sejren, siger Fischer.

Angriberen var godt tilfreds med kun at få en halvleg i sin første kamp for FCK.

- Allerede nu er jeg inde og spille i 45 minutter. Og så tager vi den herfra. Jeg nød det og kommer til at nyde det meget i fremtiden at spille herinde.

- Det var en flot modtagelse, og jeg var stolt af den. Jeg havde også en rigtig fed følelse. Det er altid svært at vide, hvordan man skal reagere, for hvad er man for de fans.

- De gav mig et indtryk af, hvad de synes om mig og forventer af mig. Så må vi håbe, jeg kan leve op til det, siger Fischer.

Efter en periode uden så mange kampe i den tyske Bundesliga for Mainz skal Fischer også bygges op på ny. Og det skal FCK-skiftet hjælpe til.

- Min motivation kommer et sted indefra for at vise, at jeg kan spille fodbold. Det skal ikke være fansene, som motiverer mig til at spille.

- Det skal være mig, der motiverer dem til at synge. Det skal nok blive fint, spår Fischer.

Selv om Brøndby vandt søndagens kamp, så vurderer Fischer, at FCK har mere potentiale.

- Brøndby spillede faktisk fint og turde spille fremad. Men vi er et bedre hold, når vi får styr på tingene igen, mener Fischer.