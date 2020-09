Viktor Fischer: En klub eller to er bedre end os lige nu

FCK har tabt til OB og Brøndby i Superligaens sæsonstart, og det er de forsvarende mestre fra FC Midtjylland, der skal kæmpe om at komme i Champions League.

Viktor Fischer føler ikke, at FC København er det bedste fodboldhold i Danmark lige nu.

Torsdag aften skal FCK forsøge at komme et skridt videre i Europa League-kvalifikationen hjemme mod polske Piast Gliwice.

Så lige i disse uger er FCK ikke det bedste hold i Danmark, vurderer Fischer.

- Nej, jeg synes, vi har noget at arbejde med. Der er en klub eller to, som måske er længere fremme lige nu, men det bekymrer mig ikke. Vi er de største, lige meget hvad der sker.

- Det er cementeret af det pres, der er på os, når vi ikke gør det godt. Det er lige præcis det, der viser, hvor stor en klub, den her er i Danmark og i Norden, siger Fischer.

Kun sejre kan ændre billedet - både i Superligaen og i Europa, forklarer kantspilleren.

- Lige nu skal vi til at vinde fodboldkampe for at være de bedste. Vi skal ikke bekymre os så meget om det andet lige nu.

- Vi skal bekymre os om at blive ved med at arbejde hårdt og fortsætte den spillemæssige fremgang, der har været fra kamp til kamp, siger Fischer.

Han sætter ikke klubnavne på de danske rivaler, der er foran FCK i øjeblikket. Og han vil ikke svare på, om det er FC Midtjylland og Brøndby.

- Det tolker du, lyder det kortfattet fra Fischer.

Han vil gerne fortælle, hvordan det føles at spille i FCK i en svingende periode.

- Vi er altid under pres. Vi er den største klub og vil gerne gøre det godt. Vi skal være bedst, og folk forventer, at vi er bedst. Der er rigtig mange, der elsker, når vi ikke er bedst.

- Og så er vi både under pres fra dem, der er med os og imod os. Det må vi leve med, og det er det, der er fantastisk ved at være i denne klub.

- Selvfølgelig bliver det en hård uge, men det bliver sikkert et hårdt år på mange måder. Hvad end man gør det godt eller dårligt, så er det altid hårdt at spille for FCK, siger Fischer.

Generelt mener han, at kritikken mod FCK er berettiget, når holdet taber til OB og Brøndby i en sæson, hvor holdet går efter at vinde mesterskabet.

- Vi bliver målt på vores resultater, og det skal vi også. Resultater er det, vi bliver og skal måles på, og det er op til os at rette op på nu.

- Hvis vi fortsætter med den spillemæssige fremgang, vi har haft, så er jeg sikker på, at vi kommer til at rette op på det.

- Hvis vi lægger en lille smule mere på hver eneste gang, som vi har gjort lige siden kampen i Odense, så skal vi nok komme til at få de sejre, som kendetegner FCK, lover Fischer.

Han vil gerne kigge lidt længere frem end torsdagens kamp mod Piast, og i Fischers optik kan det hurtigt komme til at se en del bedre ud.

- Jeg tror, at vi stille og roligt begynder at arbejde os op i ligaen. Op hvor vi skal være med. Og så tror jeg på, at vi kommer til at spille i Europa, fastslår han.

FCK skal vinde over både Piast og en kamp mere for at nå gruppespillet i Europa League.

Københavnernes kamp mod Piast fløjtes i gang torsdag klokken 20.