Viktor Axelsen og familien rykker til Dubai

Badmintonstjernen Viktor Axelsen flytter til Dubai for at sikre optimale træningsforhold.

Den nykårede olympiske mester i badminton, Viktor Axelsen, skifter sammen med sin familie Danmark ud med Dubai i De Forende Arabiske Emirater.

Det meddeler Axelsen i et stort interview med Jyllands-Posten.

Det er blandt andet bedre træningsforhold og adgang til eksperter, der får Axelsen til at rykke til Dubai.

- Det tænder mig helt vildt. Jeg har jo altid optimeret, og hér har jeg fri leg til at gøre alle de ting, som jeg altid har ønsket mig.

- Jeg er dybt taknemmelig for al hjælpen og for det træningsmiljø, som jeg har været en del af i elitecentret i Brøndby, men jeg har også været derude, siden jeg var 16, siger Axelsen til Jyllands-Posten.

Axelsen lider af allergi og høfeber, og generne vil blive mindre i det mildere klima i Dubai, ligesom han også erkender, at der er økonomiske fordele, omend han også får øgede udgifter, da han selv skal skaffe træningsmodstandere og betale for deres ophold.

Derudover bliver rejserne til turneringerne i Asien kortere, hvilket giver ham længere tid med familien.

Axelsen er bevidst om, at beslutningen om at flytte til Dubai ikke vil være populær hos alle.

- Jeg ved godt, at jeg sagtens kan havne i en shitstorm, men ærligt talt - jo ældre jeg bliver, og jo længere jeg har været i gamet, jo mindre tænker jeg over, hvad folk uden for min inderkreds tænker om mig, siger Axelsen.

Badminton Danmark har over for Jyllands-Posten ikke ønsket at kommentere Viktor Axelsens flytning.