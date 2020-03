Viktor Axelsen kværner taiwaner og vinder All England

Søndag eftermiddag strøg Viktor Axelsen helt til tops i den prestigefyldte badmintonturnering, da han vandt finalen over topseedede Chou Tien Chen med 21-13, 21-14.

For første gang siden Peter Gades triumf i 1999 har All England fået en dansk vinder i herresingle.

Fynboen var selv seedet som nummer to i turneringen i Birmingham, hvor der gennem hele ugen har været tilskuere i tusindvis, trods de fleste andre ikke-aflyste sportsbegivenheder i Europa er blevet spillet for lukkede døre.

De fik lov til at se to af verdens bedste herresingler i aktion i cirka 45 minutter, før kampen var afgjort.

Med sejren fik Viktor Axelsen revanche for sidste års finalenederlag i turneringen. Dengang var det verdensetteren Kento Momota der stod i vejen for danskeren. Momota har dog ikke været med i årets turnering, da han kom til skade i forbindelse med et biluheld i januar.

Chou Tien Chen fik en overkommelig vej til finalen. Lørdag nåede han ikke at spille første sæt til ende mod Anders Antonsen, før aarhusianeren var tvunget til at trække sig med en ankelskade.

Søndag var derimod ingen danske gaver til taiwaneren.

Axelsen tog teten fra start og demonstrerede i løbet af kampens første dueller, at han både rummer store defensive og offensive kvaliteter.

Midtvejs i første sæt lød den danske føring på 11-6, og da den blev udbygget yderligere i de efterfølgende dueller, var der ikke tvivl om sættets udfald.

Axelsen spillede helt ud til linjerne, og han vandt sættet, da taiwaneren ikke formåede det samme og sendte fjerbolden ud af banen. Videosystemet hawkeye skulle dog i brug for at konstatere, at bolden var ude.

I andet sæt gav Chou Tien Chen flere beviser på sin uhyggelige smash, men det meste af tiden sørgede Axelsen for, at den ikke kom i spil. Danskeren parerede næsten alle taiwanerens angreb, og det gav basis for føringer på blandt andet 12-7 og 14-8.

Selv om forspringet nåede at skrumpe et par point undervejs, var den høje og bevægelige dansker ikke til at bremse i jagten på en af karrierens største titler.

All England er én af tre turneringer, der har status af at være en Super 1000-turnering. Det er næsthøjeste niveau på World Touren og bliver kun overgået af sæsonfinalen.