Viktor Axelsen varmede op til OL med en sikker sejr over Rasmus Messerschmidt. Den var med til at sikre Skovshoved en ny DM-titel.

Viktor Axelsen hjælper Skovshoved til endnu en DM-titel

Skovshoved er for fjerde gang på fem år dansk mester i badminton for hold.

Onsdag vandt Skovshoved med 5-3 over Værløse i finalen ved det Final 4-stævne, der er blevet afviklet i Brøndby Hallen de seneste to dage.

Finalen blev både en lang og i perioder tæt forestilling, som måtte et godt stykke ud på aftenen, inden den var ovre.

Værløse indledte med at bringe sig foran med 2-1, da de to holds mixed doubler tog en sejr hver, mens Værløses Julie Dawall slog Natalia Koch Rohde fra Skovshoved i to sæt.

Herefter satte Skovshoved imidlertid trumf på, da holdet kunne sætte et par spillere i den absolutte verdenselite på banen til de to herresingler.

Således udlignede Rasmus Gemke til 2-2, og også Viktor Axelsen vandt overbevisende 21-7, 21-7 over Rasmus Messerschmidt i Axelsens sidste tællende kamp inden OL.

Næsten samtidig vandt også Skovshoveds Sophia Grundtvig, og dermed var Skovshoved foran 4-2.

Værløse formåede at vinde den efterfølgende herredouble og udskyde nederlaget.

Men i sidste ende afgjorde damedoublen med Mette Poulsen og Sara Lundgaard opgøret til Skovshoveds fordel med en sejr på 21-18, 26-24 over Julie Finne Ipsen og Mai Surrow.

- Det var jo helt fantastisk. Jeg har ikke prøvet at afgøre en holdkamp på den her måde før. Megafed holdkamp, og jeg er så glad for, at vi får lukket og slukket, for der var nerver til sidst, siger Mette Poulsen efter kampen ifølge Badminton Danmark.

Tidligere på dagen sikrede Team Skælskør-Slagelse sig bronze ved at besejre Badmintonligaens grundspilsvinder, Vendsyssel, med 5-3 i et tæt opgør.

Seks kampe blev afgjort efter tre sæt, blandt andet den afgørende herredouble, der først blev afgjort efter ombolde.