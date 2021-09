Viktor Axelsen fører an i bred trup til dansk hold-VM

For at kunne modstå skader og sygdom er der udtaget en stor trup.

- Vi har valgt at benytte os af muligheden for at udtage bredt. Vi vil gerne kunne være fleksible, såfremt vi får en lang turnering, hvor der er mulighed for at hvile nogle kræfter, hvis den situation opstår.

- Vores erfaring er, det er godt at have mange strenge at spille på, siger cheflandstræner Kenneth Jonassen, i pressemeddelelsen.

Det danske hold består ud over Axelsen af Anders Antonsen, Hans-Kristian Vittinghus, Kim Astrup, Anders Skaarup, Mads Pieler Kolding og Mathias Christiansen, der alle har været med tidligere.

Derudover kan følgende fem spillere få debut ved Thomas Cup: Rasmus Gemke, Victor Svendsen, Frederik Søgaard, Lasse Mølhede og Jeppe Bay.

Også holdet til kvindernes hold-VM, Uber Cup, er udtaget, og her er 11 spillere udtaget.

Mia Blichfeldt, Line Kjærsfeldt, Line Christophersen, Sara Thygesen, Maiken Fruergaard og Mette Poulsen har alle været med før.

Julie Dawall, Alexandra Bøje, Amalie Magelund, Freja Ravn og Amalie Schulz kan debutere.

I Thomas Cup er målsætningen en medalje, fastslår Kenneth Jonassen, mens målsætningen for Uber Cup-holdet er at gå videre fra det indledende puljespil.

Thomas og Uber Cup afvikles i Ceres Park & Arena 9-17. oktober.