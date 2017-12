Viktor Axelsen dropper EM og fokuserer på All England

- De herresingler, vi sender til EM i Kazan, er stærke nok til at kunne håndtere den opgave. Vi er privilegerede med mange dygtige spillere, og det giver Viktor (Axelsen, red.) mulighed for at have øget fokus på All England.

- Desuden synes vi også, det er vigtigt at give noget mesterskabserfaring til de unge spillere, og så giver det forhåbentlig en god mulighed for, at Jan Ø. Jørgensen kan få sit internationale comeback.

Jan Ø. Jørgensen har siden All England i marts været plaget af en fodskade, og det er ikke blevet til mange timers badminton for ham i år.

Han er først begyndt at træne badminton igen for nylig efter et mislykket comeback tidligere i år.

Derfor er det da heller ikke absolut sikkert, at den tidligere All England-sølvvinder bliver klar til EM.

Men skulle det blive nødvendigt for Danmark, at Viktor Axelsen rejser til Rusland, så bliver det sådan, fortæller Jonassen.

- Det er ikke et fravalg af Viktor. Han står på listen, så er der skader eller lignende, så ryger han med til Kazan.

- Der er ingen tvivl om, at han vægter All England højt, men han har også forståelse for, at hvis der er brug for, at han træder til og er Danmarks spydspids til EM, så gør han det.

All England spilles i marts.

Danmark er forsvarende europamester både for herre- og damehold, og landstræner Kenneth Jonassen forventer succes i Rusland.

Blandt spillerne, der skal forsvare de danske farver, kan på damesiden nævnes Christinna Pedersen, Kamilla Rytter Juhl, Line Kjærsfeldt og Sara Thygesen.

Begge danske hold er topseedede.