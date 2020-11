Vikartræner Ebbe Sand: Landskamp er berettiget trods afbud

Også Sverige må se bort fra fem "engelske" spillere samt en isoleret landstræner.

Det bliver derfor et noget andet persongalleri end forventet, når Danmark og Sverige onsdag mødes i en testkamp på Brøndby Stadion.

Trods de mange coronarelaterede afbud har det ikke været på tale at aflyse kampen, siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer.

Kampen mister heller ikke sin sportslige berettigelse på trods af de mange fraværende spillere og trænere.

Det siger landsholdets angrebstræner, Ebbe Sand, der onsdag får ansvaret på sidelinjen og dermed tilslutter sig John "Faxe" Jensen på listen over vikarlandstrænere.

- Selvfølgelig har den sin berettigelse. Alle spillere drømmer om at spille på landsholdet, og vi kan stadig stille et slagkraftigt hold. Det er rigtigt, at der er enormt stor udskiftning på holdet, men når vi inkluderer de spillere, vi efterudtager, så kommer vi stadig til at stille med et rigtig stærkt hold.

- På papiret er det ikke det stærkeste, men jeg er sikker på, at alle spillere vil gøre alt for at gribe chancen, og det er en vigtig kamp, som vi vil gøre alt for at vinde. Så jeg synes bestemt, at kampen har sin berettigelse, siger Ebbe Sand.

Han hæfter sig blandt andet ved, at kampen er vigtig i Danmarks bestræbelser på at kunne sikre en plads i det øverste seedningslag, når der i december trækkes lod til den kommende VM-kvalifikation.

Det handler ikke bare om at få Sverige-kampen overstået, så isolerede spillere kan komme tilbage i slutningen af ugen, når landsholdet skal forberede sig på at møde Island i Nations League på søndag.

- Jeg vil aldrig sige, at en kamp skal gribes an med holdningen, at den bare skal overstås. Vi griber den her situation topprofessionelt an.

- Vi er sluppet fri af corona indtil nu, men nu står vi i situationen, og det handler så om at gribe den professionelt an, og det er spillerne og staben vant til at gøre, siger Ebbe Sand.

Midtbanespilleren Thomas Delaney føler sig ikke utryg ved at skulle spille kampen, og han mener også, at den har sportslig værdi.

- Kampen har stadig en sportslig berettigelse, og der er rigtig mange, som vil give deres højre arm for at spille, siger han.