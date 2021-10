Vigtig kulturbærer tager en ny tørn i TTH Holstebro

Allan Damgaard har ingen planer om at stoppe karrieren, selv om fødselsattesten bevidner, at alderen nærmer sig 36 år.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Trods alderen er playmakeren da heller ikke på vej til at falde af på den, mener cheftræner Søren Hansen. Tværtimod har han været en af holdets bærende spillere.

- Allan er gået forrest i det seneste år, og i vores nuværende situation med få spillere har han vist sig som holdets arbejdsmand og taget et kæmpe ansvar og været en stærk kriger.

- Allans erfaring giver både holdet og spillet masser af rutine og tro på tingene, og samtidig er han en læremester for andre, siger Søren Hansen.

Allan Damgaard har spillet i TTH Holstebro ad to omgange. Allerede i sin første periode i klubben fra 2012 til 2015 var han en stor profil og scorede sig en kontrakt i tyske HSV Hamburg.

Siden vendte han hjem til Danmark og Bjerringbro-Silkeborg i 2016, inden han tog en ny tørn i Tyskland hos Frisch Auf Göppingen. I 2019 skrev han kontrakt med TTH.

- For mig er TTH Holstebro meget mere end bare et logo på trøjen. Jeg er rigtig glad for at kunne fortsætte i klubben, og selv om jeg havde andre muligheder, var jeg ikke i tvivl, da jeg drøftede fremtiden med klubben.

- Det er her, jeg føler mig hjemme, og jeg nyder at kunne bidrage på flere måder og samtidig være en del af et godt klubmiljø og et sportsligt setup i toppen af dansk herrehåndbold, siger Allan Damgaard.

Playmakeren har i løbet af karrieren fået fem kampe på Danmarks landshold.