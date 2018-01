Video sætter scenen i Liverpools pokalnedtur

Sejren blev sikret efter tre kendelser på baggrund af videohjælp, som blev introduceret i FA Cuppen fra tredje runde.

En annulleret scoring, et dømt straffespark og en anerkendt scoring blev udbyttet af videobrug i det dramatiske opgør.

Liverpool kom foran 1-0 efter seks minutter. Mohamed Salah opsnappede en håbløs tilbagelægning, og Roberto Firmino løftede fikst bolden i mål efter en ripost.

Føringen virkede helt efter bogen, men det gjorde reduceringen fra gæsterne blot et minut senere til gengæld ikke.

Chris Brunt fandt Jay Rodriguez, der hamrede bolden i mål med en lynhurtig udligning uden chance for Liverpool-keeper Simon Mignolet.

1-1 efter syv minutter, og så var man ligesom i gang.

Fire minutter senere slog WBA til igen med flot opspil og træfsikkerhed.

I højt tempo endte bolden først på kanten i højre side hos Kieran Gibbs, der fandt Rodriguez, som i løb i det lille felt bragte gæsterne foran 2-1.

I det 19. minut bragte Craig Dawson WBA yderligere foran med et hovedstødsmål efter et hjørnespark. Men scoringen blev annulleret for offside, da dommeren havde set video af situationen.

Dommeren kom kort efter i søgelyset igen, da han først undlod at dømme et straffespark i en situation, hvor Jake Livermore så ud til at have hevet Salah omkuld i feltet.

Efter at have set situationen på video blev der dømt straffe, men Firmino misbrugte muligheden for at udligne.

Dommerfesten med video var dog ikke slut endnu.

En scoring af WBA i overtiden af halvlegen var også til vurdering for offside. Men scoringen blev anerkendt, og Liverpools Joel Matip blev krediteret for at score selvmål til 3-1-føring til gæsterne.

Tre minutter inde i anden halvleg hamrede Craig Dawson kanonen af og sendte bolden i mål på en helflugter.

Her behøvede dommeren nok ikke den store hjælp til at dømme offside på seks WBA-spillere, men han konsulterede alligevel kort videodommeren.

Så stilnede videobrugen af, og selv om Liverpool savnede vildskab efter pausen, lykkedes det Salah at reducere med 12 minutter igen.